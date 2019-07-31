Отрезали головы и сыграли в футбол: в Бразилии кровавый бунт в тюрьме закончился смертью 57 человек. Шокирующие фото и видео 18+

В Бразилии в результате бунта среди заключенных в региональном восстановительном центре Альтамира в северном штате Пара были убиты 57 человек, 16 из которых – обезглавлены.
Шокирующие кадры игры в футбол отрезанными головами опубликовали в Daily Mail.
Отмечается, что во время мятежа члены банды из одного тюремного блока вторглись в другой и подожгли комнату, в результате чего многие заключенные задохнулись.
Кроме того, два сотрудника исправительных учреждений были взяты в заложники во время беспорядков, а затем освобождены.
Бразильские власти не назвали две конкурирующие банды, причастных к теракту. Сообщается, что тюрьма рассчитана на 200 заключенных, но была занята 311 зэками.
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Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
Daily Mail
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