"Отреклась от отца": в проигрыше Собчак увидели "б*ндеровский" след

Российский политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что проигрыш Ксении Собчак на выборах президента России связан с ее "бандеровской" риторикой и тем, что она отреклась от своего "политического отца" — Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он отметил, что низкий процент голосов за нее был предсказуем в виду такой позиции политика. Свое мнение Третьяков озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Повторять в этой студии, что бандеровцы произносят про твою страну: что она развязала две войны, что она убивает мирных украинцев, что это нужно остановить, — вот это и есть результат. А Ксении Анатольевне нужно было не отрекаться от Владимира Путина, что она делала, а нужно было сказать: "Вот это мой политический отец. Анатолий Собчак — это мой физиологический отец, а Путин — политический", — высказался он.

Как сообщал "Обозреватель, российский режиссер Карен Шахназаров назвал Путина единственным европейским и даже мировым лидером, который вышел из народа и объяснил этим его успех на выборах.