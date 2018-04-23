"Отречетесь от Москвы — отречетесь от Христа": сбежавший в Россию экс-нардеп выдвинул ультиматум Украине

Сбежавший в Россию экс-народный депутат Игорь Марков заявил, что если украинцы отрекутся от Московского патриархата, то тем самым они отрекутся от Иисуса Христа (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, коллаборант считает, что насаждение в Украине поместной церкви будет происходить вооруженным путем с привлечением националистов. Свои устрашающие домыслы он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Вы сейчас пытаетесь: "Украина, Россия". Тут глубже проблема. Тут вопрос касается всего православия, всех 15 поместных церквей. Поясню вам почему. В случае реализации плана Порошенко — поместные церкви православные существуют в странах НАТО: в Греции, в Болгарии — я могу обоснованно предполагать, что может быть оказано колоссальное давление на эти церкви властями для признания украинской церкви. И это вызовет обязательно ответную реакцию русской православной церкви. Самой большой в мире! Вы понимаете, к чему это толкает?! 12 тысяч приходов в Украине Московского патриархата. Вы говорите, община будет решать? Под автоматами националистов эта община будет решать, кому церковь будет принадлежать?!" — переходя на истерику обратился он к украинскому политологу Василию Вакарову.

Кроме того, Марков для большей убедительности решил надавить на жалость оппонента и в качестве аргумента предъявил ему якобы попытки ущемления права выбора вероисповедания пожилыми людьми.

"У нас огромное количество пожилых людей. Моя мать, которая пойдет защищать свой храм, и если какая-то падла ее тронет, я выйду за нее! Так и будет! Националисты с автоматами придут отнимать православные храмы!" — кричал беглый экс-нардеп.

В конце своего эмоционального выступления он и озвучил циничную фразу о том, что украинцы должны чтить московских иерархов церкви так же, как самого Господа.

"Если ты православный человек, ты читал писания старцев, в которых четко сказано: "Если ваши священники и епископы уходят в раскол, вы обязаны не подчиняться им". Потому что отречься от Московского патриархата для нас — все равно, что отречься от Христа! Вот так вот в наших писаниях написано. И то, что делает Порошенко, — это религиозная война. Вы кровью захлебнетесь! Вы просто не понимаете, что вы творите!" — нагло высказался он.

Новости Сбежавшая в Россию соратница Януковича призвала сажать за сепаратизм

Как сообщал "Обозреватель", одиозная экс-регионалка Елена Бондаренко, сбежавшая в Россию, также вступила в перепалку с Вакаровым из-за стремления украинцев получить автокефалию своей церкви и заявила, что не считает страну-агрессора соседом Украины, ведь изначально Киевская Русь была единой.