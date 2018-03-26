Пропали с радаров: выяснились новые факты по делу отравления Скрипаля

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на четыре часа в день отравления в британском Солсбери.

Как пишет The Times со ссылкой на источники, в Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию, поскольку не могут комментировать ход расследования.

Газета пишет, ссылаясь на другие СМИ, что отключение GPS могло понадобиться для проведения секретной встречи в неизвестном месте.

По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника ГРУ и его сын Сергей.

Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке, а потом отправились в паб и ресторан. В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города.

Как сообщал "Обозреватель", ранее всплыли данные о близкой подруге Скрипаля.