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Отравление Скрипаля: журналисты раскрыли настоящее имя ГРУшника Петрова

36.6тЧитать материал на украинском

Журналистам-расследователям стало известно настоящее имя россиянина Александра Петрова, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingcat Арик Толер. Он отметил, что информацию о личности ГРУшника обнародуют 9 октября.

"Мы, Bellingcat, выяснили реальную идентичность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой ("Руслан Боширов"). Мы объявим его личность во вторник следующей недели", - написано в посте.

Новости
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Александр Петров

Александр Петров

Отметим, Арик Толер работает в Bellingcat с 2015 года. Помимо прочего, занимается проверкой новостей, публикуемых в российских СМИ, изучением конфликта на востоке Украины, анализом российского влияния на ультраправых в США и Европе, а также продолжающимся расследованием крушения малайзийского "Боинга".

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Великобритании заподозрила в отравлении Скрипаля в Солсбери граждан РФ Руслана Боширова (Анатолий Чепига) и Александра Петрова. Их засняли камеры видеонаблюдения недалеко от дома пострадавших.

Позже отравители дали публичное интервью, в котором рассказали, будто приехали в Солсбери как туристы. Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.

The Insider и Bellingcat в совместном расследовании выяснили, что Чепига и Петров являются сотрудниками российских спецслужб, однако в России такие данные опровергли, назвав их гражданскими лицами.

Отметим, что по поводу первого подозреваемого - Боширова - появилось уже много разоблачений. О Петрове информации совсем мало.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Великобритания
Объекты
расследованиеРоссия
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Он Алекс
Он Алекс
ОХУЕННО читать комменты ольгинских ШМАРОВОЗОК. понимая,что этих сучек не уважают даже в мордоре.. просто, конченные социопатные мрази... по никам- Степан Графский, Tinin Alex,Николаев Олег,andreyev andrei,Пигин Макс, Крымчанин или Крымчанин Юрий( мразина, которую даже ХуЙло подонком назвал),Хозяин Хохлов( просто ЕБАНУТОЕ),Цимельман Филя ( эту хуйню свои же и завалят),Duremar Vladimir( просто дуремар, не более),викторов виктор и его "друг" ефимов владимир( никто, просто дрочиловая пыль), какая то не понятка -Storm Faded,НУ И ПРОСТО КОНЧЕННАЯ МРАЗОТА ВАФЕЛ -------Русский Солдат...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
«В британских СМИ набирает популярность версия взлома премьер-министра Терезы Мэй русскими хакерами, заставившими ее танцевать. Перепрограммирование премьер-министра впервые стало очевидным во время ее визита в африканские страны, и вот недавно она появилась на съезде партии, пританцовывая под песню ABBA. Что будет дальше? – гадают в объединенном королевстве: брейк-данс? Рэп? Танец «Яблочко»? Неизвестность пугает, безжалостность киберпреступников безгранична, нужно быть готовыми ко всему» – написал Козырев на своей странице в Facebok.
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Bavchenkov Alexandr
Bavchenkov Alexandr
Цимельман Филя, не! Споет "Грозное море - Китайский Байкал!"
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0
Здор Вера
Здор Вера
Цимельман Филя, убого
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0
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
я тоже его знаю.Тут на сайте есть стаpый очкаpик.Игоpь Петpов.Это ничего,что у него чуб,жовто-блакитны панталоны и тpизуб в носу.Это для маскиpовки Снимай очки,паскуда, -мы тебя узнали -отpавитель миpных бpитанских бомжей!
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3
Здор Вера
Здор Вера
Цимельман Филя, жалюгидно
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