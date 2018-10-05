Отравление Скрипаля: журналисты раскрыли настоящее имя ГРУшника Петрова

Журналистам-расследователям стало известно настоящее имя россиянина Александра Петрова, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingcat Арик Толер. Он отметил, что информацию о личности ГРУшника обнародуют 9 октября.

"Мы, Bellingcat, выяснили реальную идентичность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой ("Руслан Боширов"). Мы объявим его личность во вторник следующей недели", - написано в посте.

Александр Петров

Отметим, Арик Толер работает в Bellingcat с 2015 года. Помимо прочего, занимается проверкой новостей, публикуемых в российских СМИ, изучением конфликта на востоке Украины, анализом российского влияния на ультраправых в США и Европе, а также продолжающимся расследованием крушения малайзийского "Боинга".

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week. — Aric Toler (@AricToler) 5 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Великобритании заподозрила в отравлении Скрипаля в Солсбери граждан РФ Руслана Боширова (Анатолий Чепига) и Александра Петрова. Их засняли камеры видеонаблюдения недалеко от дома пострадавших.

Позже отравители дали публичное интервью, в котором рассказали, будто приехали в Солсбери как туристы. Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.

The Insider и Bellingcat в совместном расследовании выяснили, что Чепига и Петров являются сотрудниками российских спецслужб, однако в России такие данные опровергли, назвав их гражданскими лицами.

Отметим, что по поводу первого подозреваемого - Боширова - появилось уже много разоблачений. О Петрове информации совсем мало.