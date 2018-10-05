Отравление Скрипаля: журналисты раскрыли настоящее имя ГРУшника Петрова

Журналистам-расследователям стало известно настоящее имя россиянина Александра Петрова, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом в Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingcat Арик Толер. Он отметил, что информацию о личности ГРУшника обнародуют 9 октября.
"Мы, Bellingcat, выяснили реальную идентичность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой ("Руслан Боширов"). Мы объявим его личность во вторник следующей недели", - написано в посте.
Александр Петров
Отметим, Арик Толер работает в Bellingcat с 2015 года. Помимо прочего, занимается проверкой новостей, публикуемых в российских СМИ, изучением конфликта на востоке Украины, анализом российского влияния на ультраправых в США и Европе, а также продолжающимся расследованием крушения малайзийского "Боинга".
We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week.— Aric Toler (@AricToler) 5 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Великобритании заподозрила в отравлении Скрипаля в Солсбери граждан РФ Руслана Боширова (Анатолий Чепига) и Александра Петрова. Их засняли камеры видеонаблюдения недалеко от дома пострадавших.
Позже отравители дали публичное интервью, в котором рассказали, будто приехали в Солсбери как туристы. Лондон назвал интервью "оскорблением для общественности", предупредив вероятных исполнителей об ответственности.
The Insider и Bellingcat в совместном расследовании выяснили, что Чепига и Петров являются сотрудниками российских спецслужб, однако в России такие данные опровергли, назвав их гражданскими лицами.
Отметим, что по поводу первого подозреваемого - Боширова - появилось уже много разоблачений. О Петрове информации совсем мало.
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