Отравление Скрипаля: журналисты раскрыли настоящее имя ГРУшника Петрова

Журналистам-расследователям стало известно настоящее имя россиянина Александра Петрова, подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом в Twitter сообщил ведущий исследователь Bellingcat Арик Толер. Он отметил, что информацию о личности ГРУшника обнародуют 9 октября.

"Мы, Bellingcat, выяснили реальную идентичность Александра Петрова, второго отравителя Скрипаля, который работал вместе с Анатолием Чепигой ("Руслан Боширов"). Мы объявим его личность во вторник следующей недели", - написано в посте.

Отметим, Арик Толер работает в Bellingcat с 2015 года. Помимо прочего, занимается проверкой новостей, публикуемых в российских СМИ, изучением конфликта на востоке Украины, анализом российского влияния на ультраправых в США и Европе, а также продолжающимся расследованием крушения малайзийского "Боинга".

