Отравление Скрипаля: Россия обвинила США

Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко заявил, что у РФ есть документы, указывающие на то, что США разрабатывали газ "Новичок", которым был отравлен Скрипаль. Об этом передает РИА "Новости".

По словам ученого, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием".

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", — сказал Рыбальченко.

Сергей Скрипаль Голос Севастополя

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники центра химических исследований и разработок армии США.

"Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили", — сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, "куда оно делось".

Напомним, 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.