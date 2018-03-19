Отравление Скрипаля: появились новые подробности о яде

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Британию, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как сообщает BBC, для этого команда экспертов прибудет на военную исследовательскую базу в Портон-Дауни в Уилтшире.

Делегация также должна встретиться со старшими британскими детективами.

Великобритания пригласила экспертов для проведения независимой оценки используемой вещества.

Минимум через две недели эксперты представят обширные результаты анализа.

Как сообщал "Обозреватель", Глава НАТО Йенс Столтенберг четко высказался об отравлении Скрипаля и пообещал, что Альянс окажет любую помощь при необходимости.