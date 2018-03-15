Отравление Скрипаля: немецкий эксперт рассказал, как должен отреагировать Запад

Обозреватель известной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм считает бойкот ЧМ по футболу в России самым действенным наказанием для Кремля со стороны британского правительства.

"Почему, собственно говоря, футболисты из Англии, Франции, Германии и других стран, которые через три месяца приедут в Россию, должны создавать декорации для спектакля на чемпионате мира? Для заботящегося о своем престиже Владимира Путина бойкот чемпионата был бы самым жестким из всех возможных, но в высшей степени заслуженным наказанием", - говорится в статье FAZ.

По мнению обозревателя, "не стоит удивляться упорному отрицанию российскими властями того, что они имеют отношение к покушению в Солсбери".

"Британское правительство, в свою очередь, должно быть полностью уверено в том, что говорит, когда оно поднимает эту тему во всех значимых институтах, начиная от ООН и НАТО и заканчивая Евросоюзом. И поскольку в случае с атакой в Солсбери речь идет, как установили в НАТО, о первом в истории альянса нападении с применением нервно-паралитического газа, становится понятно, что формальным протестом тут не обойтись", - считает Петер Штурм.

Как ранее писал "Обозреватель", скандал между Великобританией и Россией из-за отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжает набирать обороты. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за покушение на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов, заморозке активов ряда россиян и приостановке контактов с Москвой на высоком уровне.