Отравление Скрипаля: нашлись доказательства наглой лжи "говорящей головы" Лаврова

Яд "Новичок", которым отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, был создан в СССР и поставлен на вооружение местной армии в последние месяцы существования Советского Союза, однако, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в РФ якобы никогда не проводились исследования данного химического оружия.

Опровержение слов Захаровой нашлось в статье "РИА Новости" за 2012 год. В ней упоминается, что в 1992-м бывший сотрудник засекреченного при СССР Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) Вил Мирзоянов рассказал о существовании вещества с шифром "Новички".

Мирзаянов опубликовал статью, в которой сообщил, что в Советском Союзе под самый занавес существования было создано химическое оружие третьего поколения (так называемая тема "Фолиант").

"Речь шла о группе принципиально новых нервно-паралитических ОВ, получивших, по словам Мирзаянова, шифр "Новички" и поставленных на вооружение Советской Армии буквально в последние месяцы существования СССР (несмотря на официально объявленное с 1987 года прекращение разработки и производства ХО)", - передает "РИА Новости".

Отмечается, что факт разработки этих ОВ российским правительством никогда открыто не подтверждался, однако Мирзаянова дважды арестовывали (в 1992 и 1994 годах). При этом доказать химику факт разглашения гостайны прокуратура так и не сумела, после чего Мирзаянов выехал в США.

Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. На это Захарова в хамской манере назвала слова властей официального Лондона "цирковым шоу в британском парламенте".