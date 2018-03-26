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Отравление Скрипаля: Минобороны России сделало подозрительный намек

3.3тЧитать новость на украинском

Антидот, которым британские специалисты пытались спасти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог не дать нужного эффекта.

Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Министерства обороны России Игорь Рыбальченко, сообщает ТАСС.

При этом он сделал многозначительный намек - мол, вот если бы россиянам предоставили доступ.

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"Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто и до сих пор не открыто. А все предложения России поучаствовать в расследовании, они просто проигнорированы", — сказал Рыбальченко.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.

Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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