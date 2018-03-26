Отравление Скрипаля: Минобороны России сделало подозрительный намек

Антидот, которым британские специалисты пытались спасти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, мог не дать нужного эффекта.

Об этом заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Министерства обороны России Игорь Рыбальченко, сообщает ТАСС.

При этом он сделал многозначительный намек - мол, вот если бы россиянам предоставили доступ.

"Никаких признаков поражения, никаких симптомов не было открыто и до сих пор не открыто. А все предложения России поучаствовать в расследовании, они просто проигнорированы", — сказал Рыбальченко.

Как сообщал "Обозреватель", 16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.