Отравление Скрипаля: Мэй заявила о мотиве и намерении Кремля

У России были мотив и намерение осуществить отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии.

Об этом она сказала во время визита в Бирмингем, сообщает телеканал

"У них есть возможность. Это было нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок", оно было разработано в Советском Союзе. У России есть возможность и, по моему мнению, мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которое мы видим", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, передает Sky News.

"Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране, и наши международные союзники подтвердили свою поддержку и признание того, что вина лежит на российском государстве", - подчеркнула глава британского правительства.

Как сообщал "Обозреватель", в Евросоюзе поддержали позицию Британии, отметив, что Россия должна ответить за покушение на шпиона-перебежчика.

Москва заявляет, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Как известно, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.