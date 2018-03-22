Отравление Скрипаля: названы условия для привлечения России к ответственности

Привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков отравления в Великобритании экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля можно будет только с наличием основательной доказательной базы.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил юрист Александр Климчук.

"Вся Европа понимает, что за этими действиями стоят определенные спецслужбы. Если судить по сообщениям из СМИ и что говорят эксперты, то это вещество, которое могут использовать только спецслужбы. Тогда, с юридической точки зрения, нужно детально такие факты собирать и устанавливать, кто пересекал границу, устанавливать телефонные связи, этих людей", - считает он.

По его словам, одной заинтересованности российской стороны в этом преступлении мало для реальных судебных процессов.

"Если говорят, что это россияне, то пускай европейские спецслужбы отрабатывают эти варианты и устанавливают юридические факты", - добавил юрист.

В пример Климчук привел дело о сбитом над Донбассом малазийском самолете рейса MH17.

"Если вспомнить о малазийском самолете, то там такая же ситуация. Сейчас продолжают собираться доказательства. Дело будет длиться долго, потому что здесь связана политика. Вопрос в том, что юридически нужно потихоньку составлять базу. Никто не говорит, что ответственность не настанет, но когда она настанет, это зависит от политиков. Нужно собирать доказательства привлекать экспертов, чтобы они давали свои выводы и складывать доказательство за доказательством", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.