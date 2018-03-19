Отравление Скрипаля: Илларионов рассказал, что побудило Кремль на такой шаг

Отравление российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери стало возможным из-за попустительской реакции британского правительства во время предыдущих преступлений.
Об этом в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV заявил экономист, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.
"Это еще одна террористическая атака, которая произошла не только на территории РФ, но и на территории иностранного государства. В данном случае, на территории Соединенного королевства. Мы помним пример отравления Александра Литвиненко в 2006 году. И тот факт, что эти террористические акты были повторены, демонстрирует, что есть определенная реакция Лондона, которая была довольно вялой с 2006 года", - отметил он.
По его словам, именно это подстегнуло российскую сторону продолжить практику устранения таких людей.
"Мы видим, что отравление повторилось, и снова британская власть оказалась слабой. Вот почему и произошло отравление. Это было определенное приглашение к совершению очередных террористических актов против Великобритании и всего западного сообщества", - считает Илларионов.
При этом экс-советник главы РФ подчеркнул отсутствие противодействия агрессии Кремля со стороны Запада.
"Мы видим отсутствие интереса Запада и ко всему, что происходит на территории западных стран. Мы видели подобное в 2016 году в США, когда Кремль напрямую вмешивался в президентские выборы. Мы не увидели никакой реакции со стороны страны №1. Сейчас мы видим слабую реакцию Британии", - добавил он.
Кроме того, отравление Скрипаля может быть и своего рода посланием некоторым российским оппозиционерам и даже западным политикам.
"Это не только интерпретации аналитиков и экспертов, которые были после отравления, но и публичные заявления, которые были сделаны миллионы раз на российском телевидении, что это "наказание предателей", что "так будет с каждым предателем". Поэтому это даже не та ситуация, которая произошла в 2006 году, когда это было сделано скрытно. Здесь все абсолютно открыто: "Мы можем справиться со всеми. Не только предателями, но и любым представителем власти". Это месседж не только всему западному миру, но и россиянам, которые решат сотрудничать с Западом в сфере бизнеса или восстановления демократии", - констатировал Илларионов.
Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.
Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.
Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.
Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.
15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.
16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.
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