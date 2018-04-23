Отравление Скрипаля: глава ОЗХО рассказал пранкерам подробности о яде

Глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что вещество, которым отравили шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании не могло быть изготовлено частными лицами.

По его словам, это сделали настоящие специалисты. Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале российского пранкера Владимира Кузнецова (Вован). Он, вместе с коллегой Алексеем Столяровым (Лексус) позвонили эксперту от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Наша лаборатория показала, что вещество, которое было у нас – высокой степени чистоты. Это значит, что оно не могло быть сделано террористами или организованной группировкой, или частными лицами. Это значит, что оно было сделано настоящими специалистами, у которых есть в этом опыт, в хорошо оборудованной лаборатории", – подчеркнул Узюмджо.

Он отметил, что яд мог быть изготовлен в любой стране.

"По мнению наших экспертов, оно может быть произведено в любой стране. Это не может быть исключено. Россия заявляет, что разработка этого вещества проводилась где-то еще. Это тоже может быть правдой, но страны, которые могут разработать это вещество, могли это сделать с целью защиты, чтобы создать антидоты", – заявил он.

Узюмджо добавил, что в таком случае разработки разрешены, и для этого не нужны уведомления.

"Абсолютно. В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно. Материал для производства этого вещества доступен без всяких ограничений", – подчеркнул глава ОЗХО.

Узюмджю признал, что ядом оказался "Новичок". Однако, по его словам, это не общепринятое название, а наименование, которое используется на Западе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация, что "Новичок" могли изучать в нескольких странах Запада.