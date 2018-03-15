Отравление Скрипаля: Франция присоединилась к обвинениям в адрес России

Франция согласна с выводом Британии, обвинившей Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Соответствующее заявление распространила в четверг, 15 марта администрация французского президента Эммануэля Макрона после его телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.

“С начала недели Соединенное Королевство подробно информирует Францию о доказательствах, собранных британскими следователями, и свидетельствах того, что за атакой стоит Россия”, – сообщил Елисейский дворец.

Французская сторона подчеркнула, что согласна с Соединенным Королевством в том, "что другого правдоподобного объяснения нет", и заявила о своей солидарности с союзником.

Ранее Макрон и Мэй договорились о координировании расследования отравления Скрипаля.

Напомним, Сергей Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году он был завербован спецслужбами Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.

Он был отравлен вместе со своей дочерью 4 марта в городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением Скрипаля.

14 марта Мэй объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела.