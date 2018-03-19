Отравление Скрипаля: Евросоюз поддержал бойкот Британии против России

Европейский Союз полностью солидарен с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

Об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини журналистам перед советом глав МИД стран Евросоюза, передает РИА-Новости.

"У нас интенсивная повестка дня сегодня с министрами. В первую очередь мы послушаем (главу МИД) Бориса Джонсона по Солсбери. Совершенно ясна наша полная солидарность с Великобританией и наша крайняя обеспокоенность тем, что произошло. Это неприемлемо", — сказала она.

А глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс отметил, что Бельгия ожидает участия России в расследовании дела об отравлении Скрипаля.

"Мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с Великобританией, надеясь при этом на то, что президент России согласится полностью, конкретным и транспарентным образом участвовать в расследовании событий в Солсбери", — сказал Рейндерс по прибытии на совет.

Как сообщал "Обозреватель", в Британии задумали удар по "друзьям Путина" из-за Скрипаля.