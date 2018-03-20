Отравление Скрипаля: британский МИД опубликовал топ-фейки Кремля

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало видеоролик, в котором привело фейковые версии российской пропаганды об ответственных за отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ведомство заявило, что вместо объяснений в связи с инцидентом Россия проводит кампанию дезинформации.

"Кремлевские и российские государственные медиа ответили на атаку в Солсбери отрицанием и угрозами. Они отказались предложить объяснение, зато запустили кампанию по дезинформации", – сказано в сообщении.

Британский МИД привел следующие версии российской пропаганды:

Это сделала Великобритания... чтобы подпитать антироссийские настроения;

Это сделала Украина... чтобы подставить Россию;

Это была попытка суицида;

Это была случайная передозировка;

Это дело рук тещи Скрипаля;

Источником нервно-паралитического вещества стала британская лаборатория " Портон-Даун" .

Это сделали США… чтобы дестабилизировать ситуацию в мире;

Нервно-паралитическое вещество было произведено в Чехии, Словакии или Швеции

"Несмотря на возражения и дезинформацию РФ, Британия не делает поспешных выводов. Мы полностью соблюдаем Конвенцию о запрете химического оружия. Международные лидеры согласились, что правдоподобного альтернативного ответа не было. С высокой долей вероятности Россия ответственна за эту атаку", - заявили в британском министерстве.

The nerve agent came from Sweden,

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.

В то же время стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в "Портон-Даун", приступили к анализу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, сообщил Sky News.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Евросоюзе поддержали позицию Британии, отметив, что Россия должна ответить за покушение на шпиона-перебежчика.

Москва заявляет, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Как известно, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.

16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.