Отравление Скрипаля: британский МИД опубликовал топ-фейки Кремля

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало видеоролик, в котором привело фейковые версии российской пропаганды об ответственных за отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
Ведомство заявило, что вместо объяснений в связи с инцидентом Россия проводит кампанию дезинформации.
"Кремлевские и российские государственные медиа ответили на атаку в Солсбери отрицанием и угрозами. Они отказались предложить объяснение, зато запустили кампанию по дезинформации", – сказано в сообщении.
Британский МИД привел следующие версии российской пропаганды:
Это сделала Великобритания... чтобы подпитать антироссийские настроения;
Это сделала Украина... чтобы подставить Россию;
Это была попытка суицида;
Это была случайная передозировка;
Это дело рук тещи Скрипаля;
Источником нервно-паралитического вещества стала британская лаборатория " Портон-Даун" .
Это сделали США… чтобы дестабилизировать ситуацию в мире;
Нервно-паралитическое вещество было произведено в Чехии, Словакии или Швеции
"Несмотря на возражения и дезинформацию РФ, Британия не делает поспешных выводов. Мы полностью соблюдаем Конвенцию о запрете химического оружия. Международные лидеры согласились, что правдоподобного альтернативного ответа не было. С высокой долей вероятности Россия ответственна за эту атаку", - заявили в британском министерстве.
The nerve agent came from Sweden,— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 20 марта 2018 г.
Ukraine did it to frame Russia,
It was contamination from the UK's own research facility...
Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp
В то же время стало известно, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в "Портон-Даун", приступили к анализу вещества, использованного при отравлении Скрипаля, сообщил Sky News.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Евросоюзе поддержали позицию Британии, отметив, что Россия должна ответить за покушение на шпиона-перебежчика.
Москва заявляет, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.
Как известно, Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.
15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.
16 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие для отравления Скрипаля, по всей вероятности, отдал лично Владимир Путин.