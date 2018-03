Отравление Скрипаля: британский МИД опубликовал топ-фейки Кремля

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало видеоролик, в котором привело фейковые версии российской пропаганды об ответственных за отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

Ведомство заявило, что вместо объяснений в связи с инцидентом Россия проводит кампанию дезинформации.

"Кремлевские и российские государственные медиа ответили на атаку в Солсбери отрицанием и угрозами. Они отказались предложить объяснение, зато запустили кампанию по дезинформации", – сказано в сообщении.

Британский МИД привел следующие версии российской пропаганды:

"Несмотря на возражения и дезинформацию РФ, Британия не делает поспешных выводов. Мы полностью соблюдаем Конвенцию о запрете химического оружия. Международные лидеры согласились, что правдоподобного альтернативного ответа не было. С высокой долей вероятности Россия ответственна за эту атаку", - заявили в британском министерстве.

