Отравление Скрипаля: Британия запретила России доступ к шпиону

Великобритания ответила отказом России на запрос предоставить доступ к шпиону-перебежчику Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом.
Как рассказали "Интерфаксу" в посольстве России в Лондоне, Скрипаля рассматривают как британского подданного.
"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", – сообщили в российской дипмиссии.
Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия "являются российскими гражданами", о которых "на самом деле никто ничего не знает".
Как сообщал "Обозреватель", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятнее всего, стоит за отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
Ранее также были найдены доказательства наглой лжи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия не имеет отношения к химическому оружию, которым отравили Скрипаля.
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