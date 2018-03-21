Отравление Скрипаля: Британия и Россия разразились новыми обвинениями

Начальник войск радиационной, химический и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил Великобританию в экспериментах с химоружием, в частности, в подготовке к ликвидации нервно-паралитического вещества "Новичок".

Разработкой и исследованием отравляющих веществ якобы занимается лаборатория Портон-Даун, расположенная недалеко от Солсбери. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека", – заявил Кириллов.

По его словам, Портон-Даун является сверхсекретным объектом, который официально занимается утилизацией старых образцов, а также проведением экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия.

"В свете последних новостей о выделении правительством Великобритании около пятидесяти миллионов фунтов стерлингов данной лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят", – сказал Кириллов.

Тем временем представитель посольства Великобритании в Москве рассказал, что страна предлагала России диалог по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако конструктивного подхода со стороны РФ в Британии не увидели.

"Министр иностранных дел моей страны пригласил посла России в Лондоне в Форис-офис, чтобы предоставить России отчет о том, что случилось. Россия к настоящему моменту не предложила нам объяснений о том, как этот агент попал и был использован в Великобритании, и не дала объяснений, почему Россия использует химическое оружие в обход международных правил", – заявил представитель посольства.

Он добавил, что РФ пытается скрыть факты.

"Вместо этого мы видим то, что касается искажения этой информации, и попытки скрыть факты", – резюмировали в Британии.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России обвинили Великбоританию в теракте в связи с отравлением Скрипаля.