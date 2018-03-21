Отравление Скрипаля: аналитик оценил шансы на мировой бойкот РФ

Великобритания не дождется поддержки многих стран Евросоюза в скандале против России из-за отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери.

"Лондон в первую очередь могут поддержать страны Прибалтики, Швеция, Дания. Но остальные страны Евросоюза, а особенно Франция, Германия, Италия, вряд ли поддержат санкционный список из-за отравления Скрипаля. Они будут выдумывать любые предлоги, чтобы не присоединяться", — сказал в комментарии "Обозревателю" аналитик по вопросам внешней политики центра "Дом демократии" Евгений Ярошенко.

По его мнению, многие страны могут сослаться на то, что все происходящее - это лишь конфдикт Великобритании и России, который не затрагивает остальной мир.

"К тому же многие страны Европы не хотят тратить лишние деньги на усиление сектора безопасности, поэтому будут воздерживаться от новых санкций. До тех пор пока Россия не будет совершать необдуманных действий на их территории", — заключил международник.

Как сообщал "Обозреватель", 4 марта стало известно о том, что в городе Солсбери отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Позже стало известно, что дочь Скрипаля могла случайно пострадать при покушении на отца.

Напомним, также в Британии пытались отравить бывшего зятя Бориса Березовского.