Отравление Скрипаля: 23 дипломата РФ выехали из посольства в Лондоне

Высланные из Великобритании 23 российских дипломата с семьями покинули территорию посольства РФ в Лондоне.

Они выехали на трех автобусах с дипломатическими номерами, передает Sky News.

Дипломатов обвинили в шпионаже после отравления ядом А234 полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в Солсбери.

Провожали автобусы сотрудники российского посольства, которые остались на работе в Лондоне. В Россию дипломаты вернутся уже 20 марта. 23 сотрудника дипломатического ведомства и члены их семей будут доставлены в Москву специальным рейсом.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением экс-шпиона Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях. Также российские власти сначала отказались отвечать на ультиматум Лондона.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

После этого стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении Скрипаля.