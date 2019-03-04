Отравление Скрипалей: в России набросились на Британию из-за трюка "дохлый кот"

МИД России назвал попытку отравить ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию трюком британского правительства под названием "дохлый кот".

Дипломаты на странице ведомства в Facebook напомнили, что "ровно год назад в Солсбери имел место исторический инцидент".

"Многократные предложения российской стороны о конструктивном сотрудничестве в расследовании произошедшего правительство Мэй проигнорировало, сделав ставку на агрессивную, выходящую за рамки приличий риторику", — заявили в МИД.

"В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — "дохлый кот", — подчеркивается в сообщении.

По словам дипломатов, "эту неблагозвучную идиому в современный британский политический лексикон" ввел бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 24 канал

"Не нужно быть Шерлоком Холмсом, гением дедукции, чтобы провести элементарные параллели: брексит — тот самый спор, "головная боль" правительства Мэй; население страны все больше погружается в суть споров между Брюсселем и Лондоном, делая собственные выводы об эффективности работы действующего кабинета министров. Тучи сгущаются", — говорится в сообщении.

Отравление в Солсбери считают трюком, швыряя который в информационное поле, "власти рассчитывают как минимум переключить внимание собственных граждан с неприятных для себя тем, консолидировать нацию перед лицом "зловещей российской угрозы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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