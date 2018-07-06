Отравление Скрипалей: стало известно, как случайность спасла экс-шпиона с дочерью

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солсбери в марте, выжили благодаря ливню.

Россиянам на самом деле просто очень сильно повезло, рассказал источник издания The Sun в силовых службах.

"Если бы не дождь, Скрипаль точно бы умер. И Юлия, вероятно, тоже", — заявил он.

По версии британской стороны, нервно-паралитическое вещество класса "Новичок" было нанесено на ручку двери в доме бывшего шпиона. Издание пишет, что буквально за несколько минут до возвращения мужчины с дочерью пошел ливень, который и "разбавил" яд. Отмечается, что токсин чувствителен к влаге, его концентрация снижается при контакте с водой или длительном воздействии воздуха.

Ранее в российском МИД заявляли, что "Новичок" в той концентрации, о наличии которой в Солсбери сообщали эксперты, должен был бы "отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов". Однако в результате пострадали только Скрипали, при этом они не только выжили, но и "нормально функционируют".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта. Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та отвергла все обвинения. В результате Скрипалей удалось спасти, а многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о давлении России на племянницу Скрипаля. Сообщалось, что Кремль "использует ее как пешку".