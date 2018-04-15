Отравление Скрипалей: создатель "Новичка" рассказал, что их спасло

Шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления благодаря дождю.

Так, он почти смыл нервно-паралитическое вещество "Новичок" из дверной ручки их дома. Таким мнением поделился советский ученый Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", с The Sun.

"Вещество использовалось, когда было достаточно туманно и влажно - в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду", - отметил ученый.

Он добавил, что "нужно быть идиотом", который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать "Новичка" при таких погодных условиях.

"Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде", - сказал Мирзаянов.

Напомним, эксперты ОЗХО начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей 21 марта, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.

Юлия и Сергей Скрипали GLOBAL LOOK press

Эксперты проводили изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды.

"Новичок" - группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии в Москве.

Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ, "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.