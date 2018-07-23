Отравление Скрипалей: следствие показало фото подозреваемого

Следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.

Также, как пишет Daily Mail, следователи упоминали о некой женщине, которая якобы причастна к отравлению россиян.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии ", – заявил 28-летний Джош Харрис, который проживал в Солсбери в одном общежитии с умершей в результате отравления нервно-паралитическим веществом Дон Стерджес.

Газета при этом не публикует фотографию подозреваемого, которого разыскивает полиция, но утверждает, что команда из четырех человек, включая женщину, была отправлена для убийства Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения. Они, как утверждается, сбежали в РФ после совершения преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что полиция идентифицировала отравителей Скрипалей. Однако позже министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг это.