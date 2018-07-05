Отравление "Новичком" в Британии: появились новые детали

Отравление мужчины и женщины нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городке Эймсбери произошло после контакта с зараженным предметом.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвержены действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - сказано в заявлении полиции Лондона, передает Reuters.

По словам правоохранителей, детективы проводят тщательную работу для определения источника загрязнения.

В свою очередь, один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев рассказал в комментарии "Новому времени", как могло произойти отравление в Эймсбери.

"При исполнении любого акта такой значимости не сам же исполнитель вез с собой в кармане откуда-то из города N упаковку эту – шприц, ампулу – неважно. Скорее всего, он приехал туда, у него там все было разложено по местам. Скорее всего, для него подготовили несколько вариантов и заложили, возможно, их в разных местах", - предположил он.

Углев пояснил, что он именно так и поступил бы.

"Исполнитель воспользовался тем, что нанес, допустим, на руку. Куда он дел то, что осталось (ампула или, скорее всего, шприц, из него все-таки проще выдавить) – он мог просто пойти и выбросить по пути", – подчеркнул эксперт.

Напомним, мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов города 30 июня.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Блией. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком".