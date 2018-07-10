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Британка умерла из-за "Новичка": выяснилось, что грозит России

2.6тЧитать новость на украинском

Великобритания не будет прибегать к более жестким дипломатическим действиям по отношению к России из-за смерти великобританки Дон Стерджесс в Эймсбери от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В комментарии OBOZREVATEL эксперт-международник Андрей Каракуц высказал мнение, что Великобритания будет просить своих союзников на саммите НАТО, а также на встрече премьер-министра Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом, осудить подобные действия Российской Федерации, а также, чтобы этот вопрос был поднят во время встречи Трампа и Путина в Хельсинки.

"О конкретных действиях, например, высылка дипломатов или применения санкций, то в этот раз, наверное, таких действий уже не будет. В данном случае Лондон будет требовать чтобы те санкции, которые уже существуют, чтобы они выполнялись, чтобы они не снимались, и чтобы в дальнейшем сохранялась солидарность Запада по отношению к таким действиям РФ", - пояснил международник.

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По его мнению, обвинения России в смерти гражданки Великобритании, прозвучавшие от министра обороны Гэвина Уильямсона, это очередное напоминание международному сообществу не идти на примирение с Москвой.

"Учитывая то, что это заявление прозвучало накануне встречи Трампа и Путина, это станет дополнительным рычагом для того, чтобы повлиять на позицию американского президента, что не надо идти на любые уступки РФ, и это должно стать жесткой разговором", - добавил Каракуц.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Британии полицейский был экстренно госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Хохлозоиды, не уподобляйтесь настоящим европейцам. Не курите бычки с помойки и не колитесь шприцами найденными в лесу и отравление Новичком, приготовленным лично терраном Путеном вам не грозит.
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andrei
andrei
В Британии сдохла бомжиха. И это будет грозить России??? Вы че, хохлы? Боярышнику оппились? Весьмир уже оборжался на Мей и Джонсоном. Последний не вынес позора - ушел сам. Прокаженную скоро тоже погонят с премьерства.... Жесть.
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Человек Снежный
Человек Снежный
И никто так и не сказал, зачем России травить алкашей. Всегда нужно искать - кому выгодно. В статье же и написано - кому. И это не Россия.
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