Отравление Навального: США пообещали предоставить помощь в расследовании, но есть условие

Карина Бондаренко Мир 09:51, 26.08.2020 Обновлено: 09:57, 26.08.2020

США выразили обеспокоенность предварительными выводами немецких медиков о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

В заявлении государственного секретаря Майка Помпео говорится, что штаты готовы помочь в расследовании инцидента, но при одном условии – если заключение врачей подтвердится.

"Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве иностранных дел России заявили, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального якобы "не выгодно для российского руководства".

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