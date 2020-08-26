Отравление Навального: США пообещали предоставить помощь в расследовании, но есть условие

США выразили обеспокоенность предварительными выводами немецких медиков о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

В заявлении государственного секретаря Майка Помпео говорится, что штаты готовы помочь в расследовании инцидента, но при одном условии – если заключение врачей подтвердится.

"Семья Навального и русский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно находимся с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве иностранных дел России заявили, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального якобы "не выгодно для российского руководства".