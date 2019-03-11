Отравление брата Ким Чен Ына: подозреваемых женщин отпустили

Индонезийка Сити Аисьи, подозреваемая в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чон Нама в 2017 году, была освобождена из-под стражи в понедельник, 11 марта, после того, как суд Малайзии снял с нее обвинение.

При этом судья сказал, что Аисьи не считается "оправданной", поскольку у суда нет опровержений ее вины, сообщает Reuters.

Женщина оказалась под арестом 13 февраля 2017 года после инцидента в аэропорту Куала-Лумпура.

Индонезийка Сити Аисьи shelyn_putri, twitter

По версии следствия, Аисьи вместе с гражданкой Вьетнама Доан Тхи Хыонг намазали лицо пострадавшего жидкостью, которая оказалась нервно-паралитическим веществом VX. Мужчина скоропостижно скончался. Позже его опознали как брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На суде девушки уверяли, что участвовали в розыгрыше и ни на кого не покушались. Официальный Пхеньян решительно отверг свою причастность к смерти Ким Чон Нама, предположив, что все произошедшее является провокацией южнокорейских спецслужб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ким Чон Нам был убит 14 февраля в аэропорту Куапа-Лумпура. Неизвестная женщина подошла к нему и набросила ему на голову платок, который был пропитан неизвестной жидкостью, после чего брат лидера КНДР почувствовал жжение в глазах и после оказания первой помощи скончался по дороге в больницу.

15 февраля была задержана первая подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама, 16 февраля – вторая.

В сентябре 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая выступила на заседании Совета безопасности, заявила, что Ким Чон Нама убили при участии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее.

Ким Чон Нам являлся внебрачным сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он жил за границей и не занимал никаких постов в руководстве КНДР. Погибшего долгое время считали возможным преемником Ким Чен Ына.

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