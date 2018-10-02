Расследователи из The Insider и Bellingcat раскрыли инкогнито одного из двух солсберийских отравителей. И то, кем на самом деле оказался Руслан Боширов, создает в кремлевской пропаганде диссонанс и ставит ее перед неразрешимыми противоречиями. Руслан Боширов, холостяк без роду и племени, на самом деле — это Анатолий Владимирович Чепига, полковник ГРУ, Герой России, имеющий жену и двоих детей. Почти как у Владимира Высоцкого в известной песне: "Враг не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист (Герой России — Б.С.), майор (полковник — Б.С.) разведки и примерный семьянин".

Да это ж настоящая живая легенда российской разведки! Второй Николай Кузнецов! (любимый герой президента Путина — правда, в том виде, в каком он изображен в фильме "Подвиг разведчика", где его террористическая деятельность всячески приглушена). И тот же Чепига — до смерти напуганный человек в черном, невнятно объясняющий Маргарите Симоньянц, что они с другом Петровым всего лишь солсберецкий собор посмотреть хотели, да вот грязь помешала. Петрова, кстати сказать, журналисты-расследователи и британская сторона тоже в самое ближайшее время обещали разъяснить (вероятно, его подлинное имя уже установлено, но законы детективного жанра и пиара требуют длить и длить пьесу). Ну, не могут быть такими жалкими герои-разведчики в глазах подавляющего большинства российских обывателей, пишет Борис Соколов для Day.kyiv.ua.

Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. Судя по фамилии, корни у Анатолия Владимировича украинские. Но вскоре семья переехала в Березовку. Жители этой деревни сообщили корреспонденту "Коммерсанта", что опознали Чепигу в фотографиях Боширова и что последний раз видели его лет десять назад. В дальнейшем Чепига поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) на отделение, которое готовит кадры для ГРУ с углубленным изучением иностранных языков (можно предположить, что, помимо английского, Чепига изучал китайский — как знать, не оставил ли он свой след в Китае?). Бывший командир батальона курсантов (ДВОКУ), а ныне председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко подтвердил, что Чепига, которого он узнал по фотографии Боширова, действительно учился в училище, но что Скрипаля тот точно не травил (откуда майор это знает — неведомо).

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Как сообщается сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области сообщается, что "Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации". Можно предположить, что геройствовал он в это время на Донбассе, но кого именно при этом убил и каким образом — неизвестно. 14-я бригада спецназа ГРУ, с которой Анатолий-Руслан воевал в Чечне, во второй половине 2014 года была зафиксирована у границы с Украиной.

Способ опровержения тождества Чепиги и Боширова предложили российской стороне сами журналисты-расследователи. Пусть, например, Боширов и Чепига выступят на совместной пресс-конференции перед независимыми журналистами. Что ж, если бы речь шла об еще одном интервью той же Маргарите Симоньян, то изобразить на экране Russia Today соответствующую картинку технически было бы совсем не сложно. Но вот давать пресс-конференцию вживую да еще перед неангажированными журналистами — это совсем другое дело. Очевидно, в оперативном режиме Кремль такое мероприятие подготовить не в состоянии.

Хотя теоретически, конечно, можно подобрать подходящего по росту и телосложению мужчину, загримировать его (а еще лучше — сделать пластическую операцию) и выдать его за Чепигу, похожего на Боширова как две капли воды. Но в случае независимых журналистов есть опасность, что они расколют обоих посредством неудобных вопросов. Да и пластическая операция требует времени. Поэтому в Кремле предпочли уйти в глухую несознанку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать тождество Чепиги и Боширова, потребовав как условие для обсуждения личности Чепиги доступа к материалам заведенного в Англии у головного дела по отравлению Скрипалей. Британцы этого, естественно, делать не собираются. Некоторые прокремлевские блогеры, чтобы можно было бы признать тождество Чепиги и Боширова, но сохранить официальную российскую позицию о непричастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери, выдвигают совсем уж экстравагантные версии. Будто бы "сладкая парочка" — это действительно сотрудники ГРУ, но в Англию они ездили совсем не для того, чтобы травить предателя Скрипаля, а для того, чтобы встретиться в Лондоне с каким-то суперсекретным агентом и то ли передать ему новое задание, то ли получить от него какую-то очень важную информацию. А чтобы отвлечь внимание британской контрразведки, они и наведались в Солсбери. И вечеринку с проституткой и марихуаной в отеле устроили, опять-таки, только для отвлечения внимания полиции и контрразведки. Марихуану на самом деле только проститутка курила. А пока она, вконец обкуренная, с одним из разведчиков любовью занималась, искренне думая, что занимается сразу с двумя, другой разведчик, никем не замеченный, благополучно встретился с агентом и вернулся к концу оргии.

Данная версия призвана объяснить, зачем несгибаемым героям-разведчикам понадобились проститутка и марихуана. Для профессиональных киллеров такое времяпровождение — обычное дело. Но для российских (советских) разведчиков, у одного из которых к тому же на груди ярко горит Золотая звезда Героя России, подобное поведение, по законам мифа, недопустимо. Но в подобную сказку для детей старше 18 лет поверят только жертвы кремлевской пропаганды. Кстати сказать, высокое звание полковника совершенно не означает, что Чепига когда-либо командовал полком или бригадой. Он мог быть просто командиром какой-то спецгруппы в ГРУ из 20—30 человек, созданной по типу "Альфы" в ФСБ. Если все члены такой группы офицеры, то командовать ею вполне может подполковник или полковник.

Расследователи из The Insider и Bellingcat провели большую работу. Но, полагаю, слив информации о Боширове и Петрове от агента-перебежчика все же был, и задача журналистов облегалась тем, что они изначально знали настоящие имена Петрова и Боширова. От расследователей требовалось только установить наличие в Интернете, в том числе в открытых и закрытых базах данных, сведений об этих людях. И они с этой задачей блестяще справились, в том числе получив фотографию и анкетные данные Чепиги из базы данных "Российский паспорт". Расследование оказалось столь успешным, что кое-кого из расследователей пришлось срочно эвакуировать из России.

Дальнейшая судьба Чепиги и того, кто называл себя Петровым, не кажется завидной. Показывать их по телевизору вряд ли еще будут. Опыт с Симоньян доказал, что явление "сладкой парочки" народу только укрепляет подозрения насчет ее причастности к отравлению Скрипалей. Вполне возможно, что Чепиги и его напарника уже нет в живых. Конечно, можно отправить отравителей-неудачников куда-нибудь на Таймыр вести космическую разведку. Но ведь за ними нужен глаз да глаз. Измененное сознание киллера, да еще выпавшего из привычного образа жизни, — вещь непредсказуемая. У чекистов уже был печальный опыт с убийцей Льва Ребета и Степана Бандеры Богданом Сташинским, который, устранив свои жертвы с помощи яда, пусть и гораздо более примитивного, и будучи награжден орденом Красного Знамени, предпочел бежать в ФРГ и признаться в убийствах, чтобы, отсидев часть срока, попасть под программу защиты свидетелей. Поэтому с Петровым и Бошировым вполне могут поступить по-сталински — нет человека, нет проблемы.

А британская сторона уже объявила, что установила третьего россиянина, который перед приездом Петрова и Боширова снимал план дома Скрипалей и следил, какой именно дверной ручкой пользуется отставной полковник — чтобы с "Новичком" не промахнуться. Так что нас ждет увлекательное продолжение.