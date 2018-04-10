Настю Рыбку обвинили в групповом сутенерстве

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, и Александр Кириллов (Алекс Лесли), задержанные в феврале в Таиланде, обвиняются полицией Паттайи в групповом сутенерстве.

"Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: "предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы", - сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха, передает "РИА Новости".

Он также рассказал, что новое обвинение может послужить причиной более жесткого наказания.

"То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана", - подчеркнул Сийоха.

Отмечается, что пока что фигуранты дела имеют статус подозреваемых и находятся под арестом в Центре временного содержания иммиграционной полиции, но вскоре им выберут другую меру пресечения.

"Это наверняка будет заключение под стражу, так как иммиграционная полиция давно аннулировала их визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде. Скорее всего, их просто перевезут из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке в тюрьму города Паттайя", - сообщил адвокат.

Добавим, что судебное слушание по делу Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов назначено на 17 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее участницей секс-скандала в РФ Настей Рыбкой заинтересовались в ФБР.