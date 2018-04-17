"Отправляем на Донбасс": Соловьев похвастался перед Западом войной в Украине

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев осудил западную коалицию за бомбежки объектов, связанных с производством химического оружия, в Сирии и заявил, что гуманитарная помощь воюющим странам может осуществляться лишь в таком формате, который избрала для себя Россия на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Он отметил, что граждане его страны якобы отправляют в оккупированный регион Украины гуманитарные конвои с едой и стройматериалами. Столь циничное оправдание военной агрессии против суверенного государства он озвучил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Ну, гуманитарный конвой, который собирают наши граждане и отправляют на Донбасс, — это понятно. Там еда, там необходимые материалы для проведения ремонтов. А бомбардировка гуманитарная — это Оруэлл в чистом виде.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Соловьев заявил, что покончивший жизнь самоубийством украинский летчик Владислав Волошин, участвуя в АТО, бомбил мирное население Донбасса.