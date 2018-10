Отправили бомбу: в США пытались подорвать Белый дом

Спецслужбы в Вашингтоне перехватили посылку с подозрительным предметом, которую отправили в Белый дом.

Почту нашли на военной базе, где сортируют посылки для администрации американского президента, передает CNBC. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Дональда Трампа осуждает "террористические акты" против бывшего президента Барака Обамы и супругов Хиллари и Билла Клинтон, а также против других общественных деятелей

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, недавно совершенных против Обамы, Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей. Эти террористические акты презренны, и любой ответственный будет привлечен к ответственности в полном объеме закона", – сказала она.

В свою очередь, Секретная служба США в Twitter сообщила, что информация СМИ о перехвате пакета не соответствует действительности.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI