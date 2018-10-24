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Отправили бомбу: в США пытались подорвать Белый дом

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Спецслужбы в Вашингтоне перехватили посылку с подозрительным предметом, которую отправили в Белый дом.

Почту нашли на военной базе, где сортируют посылки для администрации американского президента, передает CNBC. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Дональда Трампа осуждает "террористические акты" против бывшего президента Барака Обамы и супругов Хиллари и Билла Клинтон, а также против других общественных деятелей

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, недавно совершенных против Обамы, Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных деятелей. Эти террористические акты презренны, и любой ответственный будет привлечен к ответственности в полном объеме закона", – сказала она.

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В свою очередь, Секретная служба США в Twitter сообщила, что информация СМИ о перехвате пакета не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября неизвестные отправили бомбу основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу. Посылку подложили ему в почтовый ящик. 23 октября стало известно, что подобные взрывчатые устройства были отправлены в офис Обаме и Клинтонам.

Также журналисты CNN рассказали, что из их здания эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе.

Персоны
Дональд ТрампБилл КлинтонХиллари Клинтон
Место
США
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ефимов владимир
ефимов владимир
Однозначно хахлы. Еще во время предвыборной кампании Аваков угрожал Трампу.
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