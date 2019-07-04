"Отпиливали руки-ноги!" Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников выдал бредовый фейк о том, что в Украине практиковались жестокие пытки и казни за использование русского языка. Сейчас эту практику, по его словам, якобы планируют вернуть.

Плодами нездоровой фантазии скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Калашников Скриншот видео

"Я недавно прочел книжку Виктора Полищука вашего, который говорит о злодеяниях ОУН и УПА. Он рассказывает, как его бабушка, украинка, не знала украинского языка. Ее бандеровцы казнили за то, что она знала только польский язык и русский! Казнили десятки тысяч таких людей!" – начал свой неадекватный рассказ Калашников.

"Сейчас вы говорите о языке вот так. А завтра вы будете не вешать на площадях выдуманных людей, а будете убивать, как убивали в этой книжке! Топорами, пилами отпиливали руки-ноги и заставляли умирать!" – добавил невменяемый коммунист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.

Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.

Также Соловьев обозвал украинцев "нацистскими тварями" и выдал фейк о том, что после принятия закона о языке в Украине будут "метить" россиян.

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