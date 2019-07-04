ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Отпиливали руки-ноги!" Депутат Госдумы выдал маразм о казнях в Украине

1.4тЧитать материал на украинском

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников выдал бредовый фейк о том, что в Украине практиковались жестокие пытки и казни за использование русского языка. Сейчас эту практику, по его словам, якобы планируют вернуть.

Плодами нездоровой фантазии скандальный политик страны-агрессора поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Леонид Калашников

Леонид Калашников

Скриншот видео

"Я недавно прочел книжку Виктора Полищука вашего, который говорит о злодеяниях ОУН и УПА. Он рассказывает, как его бабушка, украинка, не знала украинского языка. Ее бандеровцы казнили за то, что она знала только польский язык и русский! Казнили десятки тысяч таких людей!" – начал свой неадекватный рассказ Калашников.

Новости
"Людей тошнит!" Скабеева выдала новый фейк об украинском языке

"Сейчас вы говорите о языке вот так. А завтра вы будете не вешать на площадях выдуманных людей, а будете убивать, как убивали в этой книжке! Топорами, пилами отпиливали руки-ноги и заставляли умирать!" – добавил невменяемый коммунист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
9
Смешно
1
Интересно
0
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Шо вони так курять,чи може вже колотись почали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel