Отменяется совсем? ЕС и Британия определили судьбу Brexit

27 государств-членов ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.

Об этом сообщает в своем Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, данное решение дает возможность Британии "найти наилучший выход".

"27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября. Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", – написал он.

За этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уточнил в своем Twitter, что Британия должна будет провести выборы в Европарламент. В противном случае Лондону предстоит покинуть объединение 1 июня без сделки.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

