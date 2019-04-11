Отменяется совсем? ЕС и Британия определили судьбу Brexit

27 государств-членов ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit до 31 октября.
Об этом сообщает в своем Twitter председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, данное решение дает возможность Британии "найти наилучший выход".
"27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября. Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", – написал он.
За этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе.
В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уточнил в своем Twitter, что Британия должна будет провести выборы в Европарламент. В противном случае Лондону предстоит покинуть объединение 1 июня без сделки.
Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.
EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.— Donald Tusk (@eucopresident) 10 апреля 2019 г.
And we’re done. (1) Flextension to Oct 31st (2) We’ll take stock of situation at our regular summit in June (3) UK to take part in @Europarl_EN election or must leave on June 1st without a deal.— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) 11 апреля 2019 г.
Good night !
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС. 12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС. 29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
Палата общин парламента Великобритании 9 апреля окончательно утвердила закон, обязующий власти попросить новую отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
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