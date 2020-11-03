В Вене творится только бог знает что. Одни террористы расстреливают людей в синагоге, другие захватывают заложников, есть погибшие, раненые, идет масштабная полицейская операция, людей просят оставаться в своих домах. Это все знаете почему? Потому что их не понимают.

Я своими ушами слышала это в шоу "60 минут" канала "Россия-1". Там прямо так и впаривал "эксперт": "Это такая культура. У них такие принципы. Если их обижают, они убивают. Ну вот они приехали во Францию, а французы не хотят с этим считаться. Не понимают, что этих людей нельзя обижать. Они привыкли реагировать вот так!" И пр.

Типо французы сами виноваты. Впустили – считайтесь с тем, что могут убить. Считайтесь с традицией. Ну вот сейчас такая реакция "обиженных" по всей Европе. И это значит что завтра под венский террор тут в РФ опять подобьют теоретическую базу. Это Запад виноват. Убивать конечно нехорошо, но виноват все равно Запад. Который провоцировал людей с "традициями". Отмажут любой террор, лишь бы замазать Запад. Жуткая вещь. И не знаешь уже, что страшнее, теракт, который случился там, или та гнусь, которая на эту тему выльется здесь.

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