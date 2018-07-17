Я уже второй день, как приехала, и уже второй день гляжу по телеку, как они нахваливают свой чемпионат. Великолепный. Лучший из всех, что были в природе. Показывают самых гениальных в мире рестораторов, которые кормили гостей Камазами вкуснейших бургеров (это не мой образ. Это они съеденное гостями измеряют самосвалами). Показывают волонтеров, которые буквально за ручку водили драгоценных гостей по городу. Показывают самих гостей, которые разумеется восхищаются. - Особенно их поразили наши матрешки! Как здорово они вставляются одна в другую! - говорит корреспондент. - Это показывает глубину России! - потрясенно подхватывает гость, который увидел матрешку впервые в жизни (трудно сказать, по каким причинам его страна до сих пор не была охвачена этой продукцией, а в других он видимо не бывал). Все самое лучшее! Все самое красивое! Вот теперь наши гости узнали, что такое Россия и расскажут об этом всему белому свету!

Я думаю, эта тема - как классно мы провели ЧМ - она у них будет как минимум до августа. И я думаю, что на эту тему - как классно Россия провела чемпионат - восхищенные гости забьют сразу по приезде домой. Не говоря об их телевидении. Ну провела и провела. Отличный финал. Никого не убили. Жизнь продолжается.

Но эти будут колотиться до последнего хрипа. Какие мы классные! Как мы понравились иностранцам!

То есть им ужасно важно нравиться иностранцам. Они готовы угрохать на это дикие деньги, настроить кучу сооружений, которые будут потом пустовать, и на пустое содержание которых будут угроханы еще большие. Они готовы на все, чтобы понравиться. Они хотят нравиться.

Хотя есть же способ куда более дешевый. Вообще бесплатный. Который наоборот сэкономит кучу денег собственному бюджету.

Прекратить безобразничать на международной арене. Прекратить агрессивные акции, которые пугают весь мир. И все! И они у вас в кармане. Они нормально к вам относятся, как к нормальным. Но в этом простом способе есть одна проблема. Тогда Россия перестанет нравиться самой себе. Не лезть к соседям, не ввязываться в чужие конфликты - это значит стоять на коленях. Так их учили все последние 18 лет. Но при этом хочется, чтобы любили. Поэтому вот так и будем убеждать себя, что нас любят. Устраивать для иностранцев богатые карнавалы и сами себя за них месяцами хвалить. Жизнь короче пошла привычным чередом сеансов самовнушения под присмотром опытных специалистов.