"Хорошие отношения!" Трамп отличился скандальным заявлением о дружбе с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем.

При этом он поспешил в очередной раз подчеркнуть, что проводит жесткую политику в отношении Москвы. "Никто не проводил более жесткую, чем Дональд Трамп, линию в отношении России", – сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает "Интерфакс".

При этом, по его словам, он хочет, чтобы "с Россией были отличные отношения", что также относится и к Китаю. Трамп пожаловался, что часто СМИ искажают его слова и представляют подобные высказывания как враждебные.

Дональд Трамп Скриншот с эфира

Он в очередной раз заявил, что Россия никак не повлияла на итоги президентских выборов 2016 года.

"Могу сказать по поводу России. Если бы у них на меня что-нибудь было, все бы было оглашено уже давно. Просто если вы посмотрите на все разные вещи, то станет понятно, что Россия предпочла бы Хиллари, а не Дональда Трампа, я могу сказать вам это сейчас", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Трамп выступил с весьма жестким обращением к главе РФ Владимиру Путину с требованием немедленно "убраться из Венесуэлы".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!