Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая
В США заявили, что первый в мире человек, заразившийся коронавирусом, работал якобы не на рынке морепродуктов, а в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, где и началась пандемия.
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На такой версии настояли в материале Fox News, сославшись на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы".
Американский телеканал раскрыл теорию происхождения вируса, согласно которой первоначально SARS-CoV-2 передался от летучей мыши сотруднику лаборатории, который позже распространил инфекцию среди населения города.
По словам источников, коронавирус якобы был создан в лаборатории не в качестве биологического оружия, а ради демонстрации выдающихся результатов в исследованиях вирусов китайскими учеными.
В США также продолжили настаивать, что Китай совершил "самую дорогую операцию по скрытию улик в истории". Так, они указывают на то, что на рынке морепродуктов в Ухане якобы не продавались летучие мыши – и информация о рынке как очаге распространения эпидемия якобы должна была отвести подозрение от лаборатории.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка США заявила, что доказательства указывают на естественный характер коронавируса.