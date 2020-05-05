Откуда взялся коронавирус: эксперт оценила версию с утечкой

Подтверждения того, что коронавирус вышел из лаборатории в китайском Ухане, могут появится не раньше конца 2020 года.

Такое предположение высказала в интервью "Сегодня" заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Заболотного Светлана Загородняя.

"Я не вижу пока подтверждений, но не могу сказать, что можно возразить. Дело в том, что на эту группу вирусов не обращали должного внимания. Коронавирусы постоянно циркулируют, вызывают острые респираторные вирусные инфекции, но это был 1%, и на него не обращали внимания", – отметила кандидат биологических наук.

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По ее словам, вирус мог циркулировать и раньше, если у него природное происхождение.

"Просто на определенном этапе возникли мутации, и он приобрел большую вирулентность и, соответственно, больший патогенез для организма человека. Относительно того, лабораторный ли этот штамм – пока вся научная литература говорит, что нет. Но уже реальные данные о вирусе будут не раньше, чем в конце года", – резюмировала Загородняя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США официально обвинили Китай в том, что коронавирус вышел из лаборатории в Ухане.

Американская разведка узнала, что Китай якобы скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами.