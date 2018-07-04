Коротко по поводу наименования (переименования) дивизий и прочих воинских соединений в традициях Великой Отечественной войны, всякие там Житомирско-Берлинские и иже с ними. Имеют ли право русские это делать и соответствует ли это их представлениям об истории? Ответ - да!

Только не надо тогда потом спрашивать и удивляться, откуда берется русофобия. Ибо то, что вы называете освобождением и своим подвигом на самом деле для тех, кого вы якобы освобождали, было завоеванием и разграблением с вашей стороны.

Новости Росія знову зазіхає на чужі території

Почему вам, русским, так трудно это понять? Ведь нет НИ ОДНОЙ граничащей с вами страны, у которой вы не отхватили бы кусок территории! И после этого вы вопрошаете на весь мир: За что же нас не любят? А за что и кому, позвольте спросить, вас любить? Чтобы вы хоть что-то могли понять, вообразите, что Германия, возрождая свои вооруженные силы, назвала военно-воздушную дивизию (бригаду) "Герман Геринг". Какие бы вы подняли вопли! Ну что, поняли или никак?!