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Александр Сытин
Александр Сытин
Оппозиционный политолог из России, доктор исторических наукВсе статьи автора

Откуда взялась русофобия

1.6т

Коротко по поводу наименования (переименования) дивизий и прочих воинских соединений в традициях Великой Отечественной войны, всякие там Житомирско-Берлинские и иже с ними. Имеют ли право русские это делать и соответствует ли это их представлениям об истории? Ответ - да!

Только не надо тогда потом спрашивать и удивляться, откуда берется русофобия. Ибо то, что вы называете освобождением и своим подвигом на самом деле для тех, кого вы якобы освобождали, было завоеванием и разграблением с вашей стороны.

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Росія знову зазіхає на чужі території

Почему вам, русским, так трудно это понять? Ведь нет НИ ОДНОЙ граничащей с вами страны, у которой вы не отхватили бы кусок территории! И после этого вы вопрошаете на весь мир: За что же нас не любят? А за что и кому, позвольте спросить, вас любить? Чтобы вы хоть что-то могли понять, вообразите, что Германия, возрождая свои вооруженные силы, назвала военно-воздушную дивизию (бригаду) "Герман Геринг". Какие бы вы подняли вопли! Ну что, поняли или никак?!

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Автор
Александр СытинАлександр Сытин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Сытина
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