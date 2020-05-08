Откуда пошел коронавирус: в ВОЗ сделали заявление об источнике
У Всемирной организации здравоохранения нет подтвержденных данных о том, что коронавирус COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.
Об этом сообщил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных. – Ред.) и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек, сообщает ТАСС.
"Этот рынок точно играл какую-то роль (в распространении коронавируса. – Ред.). Либо как источник вспышки, либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником", – отметил он.
При этом эксперт ВОЗ не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.
Напомни, что в США заявили, что коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Майк Помпео сообщил: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, говорил и глава Пентагона Марк Эспер.