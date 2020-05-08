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8 мая • обновлено в 13:17
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Откуда пошел коронавирус: в ВОЗ сделали заявление об источнике

7.6т
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У Всемирной организации здравоохранения нет подтвержденных данных о том, что коронавирус COVID-19 начал распространяться именно с рынка в городе Ухань, Китай.

Об этом сообщил эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных. – Ред.) и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек, сообщает ТАСС.

Рынок в Китае

Рынок в Китае

"Этот рынок точно играл какую-то роль (в распространении коронавируса. – Ред.). Либо как источник вспышки, либо при ее распространении. Но мы не знаем наверняка, был ли он источником", – отметил он.

При этом эксперт ВОЗ не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.

Напомни, что в США заявили, что коронавирус вышел из китайской лаборатории в Ухане.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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