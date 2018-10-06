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''Откуда образ обезьяны?'' Захарову высмеяли в сети за новое откровение

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В сети высмеяли новое откровение от представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

В этот раз на своей странице в сети она показала якобы своего наставника Алексея Маслова, который сейчас живет и работает в Лондоне.

На снимках он запечатлен во время занятий кунг-фу.

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Пользователи отнеслись к этому признанию с иронией. "А я все думаю, откуда этот образ обезьяны?!", "Учил Машу "Калинку" танцевать", "Это он Вас учил врать без перерыва?" - пишут они в комментариях.

А политолог Алексей Голобуцкий усмотрел здесь связь Захаровой с КГБ.

"Тут даже крупной надписи на груди не надо - и так ярче зари мирового коммунизма сияет "КейДжиБи". Не то, чтобы кто-то сомневался, где, кто и для чего готовили Машу. Но, кажется, тупизм "любителей шпиля Солберецкого собора" заразен...", - написал он.

''Откуда образ обезьяны?'' Захарову высмеяли в сети за новое откровение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова спровоцировала волну острой критики в свой адрес из-за пошлого фото, которое она обнародовала в сети.

Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Странно, а чего ж Машин учитель свалил в Лондон? По словам её говновождя он является предателем и подонком. Чему он научит бедную Машу?
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