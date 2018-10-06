''Откуда образ обезьяны?'' Захарову высмеяли в сети за новое откровение

В сети высмеяли новое откровение от представительницы российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

В этот раз на своей странице в сети она показала якобы своего наставника Алексея Маслова, который сейчас живет и работает в Лондоне.

На снимках он запечатлен во время занятий кунг-фу.

Пользователи отнеслись к этому признанию с иронией. "А я все думаю, откуда этот образ обезьяны?!", "Учил Машу "Калинку" танцевать", "Это он Вас учил врать без перерыва?" - пишут они в комментариях.

А политолог Алексей Голобуцкий усмотрел здесь связь Захаровой с КГБ.

"Тут даже крупной надписи на груди не надо - и так ярче зари мирового коммунизма сияет "КейДжиБи". Не то, чтобы кто-то сомневался, где, кто и для чего готовили Машу. Но, кажется, тупизм "любителей шпиля Солберецкого собора" заразен...", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова спровоцировала волну острой критики в свой адрес из-за пошлого фото, которое она обнародовала в сети.