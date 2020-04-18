Открывается "азиатский век": журналист оценил последствия пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 в итоге нанесет существенный ущерб Западу и откроет "азиатский век".

Об этом идет речь в материале журналиста Le Figaro Себастьяна Фалетти, передает InoPressa. По его словам, в Европе и США в последние годы ожидали, что Азия сможет преуспеть в экономическом плане, однако были уверены, что прыжок будет не достаточно мощным, чтобы вырваться на первые позиции в мире.

"Западные державы думали, что они находятся на шаг впереди, благодаря своему государству всеобщего благосостояния, своей креативности и, в конечном счете, превосходству своей демократической модели. С уверенным видом они слегка снисходительно наблюдали за азиатскими "муравьями", работавшими день и ночь, строившими автомагистрали будущего или города-антиутопии", – пишет журналист.

Фалетти отметил, что COVID-19 нанес неожиданный удар и Запад не был готов к настолько масштабной волне, до последнего опасаясь ослаблять экономическую активность.

"Восточноазиатские государства, которые часто представлялись нам сторонниками ожесточенного гиперкапитализма, преподали урок управления, отдавая приоритет здоровью своих граждан. Между тем, многие европейские лидеры прибегали к уверткам и откладывали меры, то ли из-за безрассудства, то ли из-за того, что опасались ослабления экономической активности", – пишет автор.

"Запад в полной мере ощущает на себе всю тяжесть лжи диктаторского режима, которому он слепо доверил ключи от своего промышленного будущего. Уже слишком поздно обвинять во всех бедах китайцев после того, как Запад ради снижения издержек отказался от своей стратегической судьбы и поставил под сомнение свои собственные основополагающие ценности, такие как демократия или гражданские права и свободы", – добавил журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе. Он заявил, что Пекин мог бы предоставить больше информации о COVID-19.

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