"Открываем экономику": в Польше заявили о значительном послаблении карантина

В начале мая в Польше ослабят карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и откроют гостиницы и торговые центры.

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За ними начнут работу ясли и детские сады, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает RMF 24.

"С 6 мая мы предоставим возможность восстановить работу яслям и детсада. С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры", – объявил он.

При этом принимать решение об открытии яслей и детсадов будут их владельцы. Все зависит от того, смогут ли они выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения.

Польша ослабляет карантинные ограничения

Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Однако премьер напоминает, что, несмотря на послабление, меры безопасности остаются актуальными.

"Мы открываем экономику, но не должны ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы доставить заробитчан из Украины.