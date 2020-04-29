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29 апреля • обновлено в 17:51
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"Открываем экономику": в Польше заявили о значительном послаблении карантина

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В начале мая в Польше ослабят карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и откроют гостиницы и торговые центры.

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За ними начнут работу ясли и детские сады, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает RMF 24.

"С 6 мая мы предоставим возможность восстановить работу яслям и детсада. С 4 мая могут открыться гостиницы и торговые центры", – объявил он.

При этом принимать решение об открытии яслей и детсадов будут их владельцы. Все зависит от того, смогут ли они выполнять критерии, определены в методических рекомендациях Министерства здравоохранения.

Польша ослабляет карантинные ограничения

Польша ослабляет карантинные ограничения

Кроме того, с 4 мая возобновят работу музеи и библиотеки. Однако премьер напоминает, что, несмотря на послабление, меры безопасности остаются актуальными.

"Мы открываем экономику, но не должны ослаблять меры безопасности. Помните: выходим из дома только на работу, в магазин и при наличии других уважительных причин", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за нехватки рабочей силы в Польше бизнесмены задумали организовать в обход карантина чартерные рейсы, чтобы доставить заробитчан из Украины.

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Тема
Коронавирус
Место
Польша
Теги
карантин болезнь
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Те которые не рабы - напряглись ! Кстати, а новость про учительницу с кастрюлей не прокомментировать. Вот такая демократия !
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?, а чего кастрюлю комментировать? Нам смеяться, вам плакать
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Мир

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