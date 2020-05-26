Открыли бары и спортзалы: в Италии ослабили карантин, но с условиями

В Италии в большинстве регионов ослабили карантин: в стране открыли спортзалы и бассейны. Населению разрешили заниматься спортом на улицах и отдыхать в парках.

Однако рекомендовано посещать зал по предварительной записи и не более чем на полтора часа. При этом нужно будет соблюдать дистанцию в 2 метра, передает Ilmessaggero.

Кроме того, посетителей призвали не задерживаться в раздевалках. К тому же нужно придерживаться прежних правил гигиены: не ходить босиком, пользоваться только личным полотенцем и бутылкой с водой. При этом посетителям рекомендовано измерять температуру при входе.

Карантин в Италии

Власти разрешили открыть салоны красоты, торговые центры, кафе и бары, а в церквях возобновились службы. В салонах красоты пока запретили все процедуры с использованием пара, а также сауны и ванны. Также итальянцы обязаны соблюдать социальную дистанцию и появляться в общественных местах в средствах защиты.

Отмечается, что ослабление карантина в регионе Ломбардия отложили до 31 мая, в Базиликате – до 3 июня, когда по всей стране разрешат свободное передвижение по регионам. Но только тем, где уже сняли карантин и нет большого риска заразиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев COVID-19.