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14 апреля • обновлено в 20:05
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Откроют парикмахерские и магазины: в Польше назвали дату смягчения карантина

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В Польше в четверг, 16 апреля, ослабят режим карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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При этом "размораживать экономику" начнут с 19 апреля, сообщил министр здравоохранения Лукаш Шумовски, пишет Gazeta Wroclawska.

"На первом этапе мы рассматриваем вопросы, связанные с снятием ограничений с магазинов. Ограничения, конечно, останутся, но, может быть, они будут реализованы по-другому", – пояснил спикер правительства Петр Мюллер.

Карантин в Польше

Карантин в Польше

Так, в магазинах увеличат лимит людей, которые смогут одновременно находиться в помещении в зависимости от его площади. Но покупатели смогут заходить в магазины только в одноразовых перчатках и в масках.

Также в Польше намерены открыть парикмахерские, салоны красоты, магазины одежды в торговых центрах. Однако и здесь будет ограничено количество покупателей.

Кроме того вскоре в стране снимут запрет на свободный доступ к лесам, паркам, площадям и бульварам.

Как сообщал OBOZREVATEL, после массового возвращения украинских заробитчан домой из-за коронавируса предприятия в Польше столкнулись с нехваткой рабочих.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Польша
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а \\\о по моев с Украины пустят?
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