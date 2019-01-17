''Откровенный шантаж'': раскрыт подлый план России в ПАСЕ 

Москва шантажирует Совет Европы выходом российской делегации из Парламентской ассамблеи СЕ.

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в блоге на "Крым.Реалии", напомнив, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе россиян лишили права голоса и ряда полномочий.

"Для европейцев, думаю, сейчас главное – не столько обсуждать проблему с "наперсточниками" в Москве, сколько не поддаваться на откровенный шантаж. Доводам о необходимости диалога можно противопоставить простое напоминание того факта, что санкции против России не препятствуют участию ее парламентариев в работе Совета Европы и в дискуссиях на парламентской ассамблее. Это не ПАСЕ отказалась от диалога с Россией, а Россия – от диалога с ПАСЕ", - отметил он.

Корреспондент

Портников подчеркнул, что санкции в отношении РФ важны тем, что подчеркивают приверженность Совета Европы принципам международного права и законности.

"Беларусь, например, так и не приняли в организацию из-за нежелания Минска отказаться от смертной казни. Так как же СЕ – организация, которая отстаивает уважение к праву и нерушимость границ на континенте, – должна была реагировать на действия страны, присоединившей к своей территории часть другого государства-члена СЕ с применением военной силы? Именно поэтому было принято решение о санкциях, но и сохранена возможность для диалога. И именно поэтому Москва стремится к отмене этих санкций. Потому что ей важен не диалог, а признание ее права на аннексию", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея Совета Европы не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

На это заявление Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если Парламентская ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

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